Jovem convida avó em estado terminal para ser par em baile de formatura

Perto de completar 92 anos, Julia Jarman viveu um dia de rainha de baile de formatura a convite do neto Stephen Vigil, 17 anos, um dos formandos da Stafford High School, nos Estados Unidos (EUA).

Para o garoto, o evento seria uma oportunidade para aproveitar os últimos meses de vida junto da avó, que foi diagnosticada com câncer de pâncreas sem nenhuma perspectiva de cura.

Segundo familiares, Julia nunca havia participado de um baile de formatura e ganhou, além da dança com o neto (ao som de "Can't Help Falling In Love", de Elvis Presley), uma mesa especial e o carinho de toda a escola.

Em entrevista concedida ao site Frederickstar, a mãe de Stephen declarou que o filho está fazendo de tudo para criar lembranças especiais com a avó. Além do baile, ele também a levou para viagens, almoços e para visitar o túmulo de parentes já falecidos.

Julia Jarman ganhou uma mesa exclusiva no baile (Foto: Reprodução | Freelancer Star)

