Jovem compra tickets para o Brasil sem querer após bebedeira

O jovem escocês Jamie Ather, de 24 anos, que vive em Glasgow, saiu para beber com os amigos, exagerou na dose e, quando acordou, descobriu que havia gastado cerca de R$ 3 mil com passagens para o Brasil.

De acordo com o Daily Record, o escocês tentou conseguir o reembolso, mas a companhia aérea negou. Assim, de viagem marcada, ele decidiu fazer as malas e viver uma aventura no Brasil.

"Em agosto, eu acordei em um domingo de manhã, depois de uma noite na balada e vi o e-mail de uma companha aérea", contou Jamie ao Daily Record. "Eu não recordava absolutamente de nada porque estava bêbado e nunca sequer pensei em ir à América do Sul", completou.

Durante sua estadia no Brasil, o escocês, que trabalha em um banco, conheceu o Cristo Redentor e foi à festas no Rio, visitou um santuário de bichos-preguiça na Bahia, foi à Foz do Iguaçu. E, na volta, ainda passou pelo Peru, para conhecer o Machu Picchu.

O escocês ainda conta que o ponto alto da viagem foi conhecer as preguiças. "Eu me apaixonei por estes animais. Ficava em um lugar pequeno e estranho administrado por uma brasileira, no meio do nada. Acabei ficando alguns dias e ajudando com os bichos-preguiça que eram resgatados dos caçadores", relata Jamie, que voltou para a Escócia no último sábado, 24.

Depois de viver uma aventura que, segundo ele, jamais encararia sozinho, Jamie afirma que a viagem o fez perceber que às vezes é preciso encarar riscos. "Você só precisa correr riscos e superar seu medo se você quiser o máximo de vida", disse.

