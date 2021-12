Jovem cansa de ser atraente e implanta terceiro seio nos EUA

A jovem norte-americana Jasmine Tridevil, de 21 anos, investiu US$ 20 mil (cerca de R$ 47,1 mil) em um implante de silicone. Até aí, nada demais, a não ser pela finalidade do implante: criar seu terceiro seio, com direito a tudo o que os outros têm, inclusive um mamilo.

Cansada de "ser atraente", a jovem contou a uma rádio de Tampa, na Flórida, que resolveu radicalizar para espantar os homens. "Fiz isso porque não queria mais ser atraente para os homens. Não quero mais namorar ninguém. A maioria dos caras acha o peito extra estranho e nojento, mas mesmo assim ainda posso me sentir bonita quando passo maquiagem e visto roupas bonitas", revelou.

Até realizar o seu desejo, Jasmine penou para encontrar um cirurgião plástico disposto a realizar a mudança, que fere o código de ética médica. Foi preciso consultar cerca de 50 especialistas até achar um que aceitou o desafio, somente após ela assinar uma cláusula de confidencialidade.

O novo seio não fez sucesso com homens, tampouco com a família da jovem. Segundo Jasmine, a mãe e a irmã cortaram relações e o pai sente vergonha dela. Agora, seu sonho é mostrar esta história em um reality show.

