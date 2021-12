Jovem acorda todos os dias achando ser 15 de outubro de 2014

Parece história de filme, mas é vida real. Há quase um ano, a jovem inglesa Nikki Pegram, 28 anos, acorda todos os dias pensando ser 15 de outubro de 2014, dia em que ela sofreu um acidente.

Devido a um problema no joelho, neste dia, Nikki acabou caindo e batendo a cabeça em uma barra de metal. Após o incidente, a moça foi diagnosticada como amnésia retrógrada, doença que a deixa incapaz de criar novas memórias.

Para viver com esta dificuldade, Nikki encontrou uma saída. Todos os dias, logo quando acorda, ela lê seu diário pessoal, intitulado "Diário de perda de memória - Leia-o assim que acordar" - onde consta os fatos mais importantes desde que sofreu o acidente.

O marido da Nikki, Chris Johnston, 40 anos, conta que todas as manhãs sua esposa é surpreendida ao saber dos acontecimentos dos últimos meses. Mas ele é o seu principal encorajador.

Em entrevista a rede BBC, Johnston conta que mesmo com as dificuldades, sua esposa vive um dia de cada vez. "(Ela) não sabe o que fez ontem ou na semana passada ou no mês passado", disse.

Johnston ainda conta o quanto é difícil para seu filho de 4 anos entender o que acontece com a sua mãe, porque ela sempre "se esquece" do que aconteceu nos dias anteriores.

Fé na recuperação

Chris tem fé na volta da memória de sua esposa. Segundo ele, às vezes, Nikki diz ter lembrado de um sonho.

A jovem ainda não recebeu um prognostico definitivo sobre a sua amnésia, mas os sonhos dão esperança à sua família. "Não é muito, mas é alguma coisa, e você tem que se agarrar a isso para sobreviver", disse ele.

