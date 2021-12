Jornalista britânico David Frost morre aos 74 anos

O jornalista britânico David Frost, que ganhou fama mundial com suas entrevistas televisionadas com o ex-presidente dos EUA Richard Nixon, morreu neste domingo, aos 74 anos. Segundo a família, suspeita-se que a causa da morte tenha sido um ataque cardíaco enquanto Frost estava a bordo do navio Queen Elizabeth, onde ele faria um discurso.

Conhecido por sua personalidade amável e por suas entrevistas incisivas com lideranças públicas, Frost fez carreira na televisão por quase meio século. Ele foi a única pessoa a ter entrevistado todos os seis premiês britânicos que ocuparam o cargo entre 1964 e 2007, além dos sete presidentes dos EUA em ofício entre 1969 e 2008.

O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, expressou pesar, elogiando Frost por ter sido "um homem extraordinário com charme, talento e inteligência em proporções iguais". "As entrevistas com Nixon foram um dos maiores momentos da televisão, mas também ocorreram outras entrevistas brilhantes. Ele podia ser - e assim o era comigo - tanto um amigo quanto um jornalista de dar medo", afirmou Cameron. Fonte: Associated Press.

