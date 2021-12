Jornal pede desculpas por cartum ofensivo a Obama

O jornal Boston Herald pediu desculpas por uma caricatura considerada ofensiva ao presidente Barack Obama. A imagem mostra o presidente Obama escovando os dentes, enquanto um intruso na Casa Branca fica em uma banheira atrás dele.

O cartum do artista do Herald Jerry Holbert inclui uma espécie de legenda que diz: "Invasor da Casa Branca foi mais longe do que se pensava".

O desenho foi uma tentativa de piada sobre o homem que pulou a cerca da Casa Branca e invadiu a mansão em setembro. Mas o jornal está enfrentando reação de leitores e internautas.

A imagem inclui um estereótipo que deixou os leitores indignados. Um deles, na conta do Herald no Twitter, diz que o cartum é "racista e ofensivo".

