Jornal alemão que publicou charges de "Charlie" é incendiado

O jornal alemão "Hamburger Morgenpost" foi objeto nesta madrugada de um ataque incendiário contra seus arquivos, dias após ter publicado as charges de "Charlie Hebdo" em solidariedade à revista satírica francesa.

O ataque aconteceu com, pelo menos, um artefato caseiro, que foi lançado através de uma janela do pátio interno do edifício, que também foi apedrejado. As chamas destruíram algumas atas de arquivos, mas foram controladas com rapidez pelos bombeiros, que receberam um aviso 1h22 GMT (23h de sábado em Brasília).

A polícia de Hamburgo não descarta qualquer via de investigação e considera aberta todas as possibilidades, informou à Agência Efe uma porta-voz. No local, não foi encontrada qualquer reivindicação nem indícios que apontem a uma autoria ou motivação concreta, segundo a imprensa local.

Pouco depois do ataque incendiário, dois suspeitos, de 35 e 39 anos, foram detidos na estação ferroviária de Hamburgo-Altona, embora ainda não tenha sido estabelecido se de fato os dois têm ligação com o ocorrido. A polícia continua em busca de outros supostos envolvidos.

O "Hamburger Morgenpost" foi um dos jornais alemães que no dia seguinte ao atentado contra a revista satírica francesa publicou algumas das caricaturas de Maomé que tinham sido capa da "Charlie Hebdo".

O diretor do jornal, Frank Niggemeier, disse à agência alemã "DPA" que as medidas de segurança foram reforçadas no edifício, conforme às indicações da polícia.

Em Paris, onde participou da marcha em solidariedade aos atentados, o ministro do Interior, Thomas de Maizière, condenou o ataque a esse veículo de comunicação, embora tenha reforçado que é preciso esperar às investigações antes de tirar conclusões.

A delegação em Berlim da organização Repórteres sem Fronteiras condenou o incêndio criminoso contra a redação e expressou repúdio contra toda forma de violência e tentativa de ferir a liberdade de imprensa e expressão.

adblock ativo