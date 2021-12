Jorge Mario Bergoglio, da Argentina, é o novo papa

Pouco mais de uma hora depois da emissão da tradicional fumaça branca da chaminé da Basílica de São Pedro, indicando que os 115 cardeais chegaram a um consenso sobre o novo papa, Jorge Bergoglio, da Argentina, foi apresentado para os fiéis como o novo líder da Igreja Católica.

O cardeal protodiácono francês Jean-Louis Tauran, de 69 anos, fez o anúncio "Habermus Papam" do balcão da Basílica de São Pedro para cerca de 50 mil pessoas às 16h14 (Horário de Brasília). Após o anúncio, foi definido que o primeiro papa latino-aericano será chamado de papa Francisco .

A escolha aconteceu após a quinta votação do conclave, às 15h07 horário de Brasília (20h07 horário de Roma). Os cardeais escolheram o novo papa na votação que aconteceu após a hora do almoço desta quarta-feira, 13. Pela manhã, eles não chegaram a um acordo sobre quem deveria ser o novo líder da Igreja Católica.

O público na Praça São Pedro não deixou o local, mesmo com o tempo chuvoso e frio, após a votação sem resultados da manhã desta quarta-feira, 13. Depois da saída da fumaça brança, vários sinos tocaram na Basília de São Pedro confirmando a escolha do papa, e os fiéis comemoraram bastante a notícia.

Enquanto os fiés aguardavam a apresentação do novo papa, uma cerimônia com bandas da Santa Sé, com o grupo da Guarda Suiça e da Guarda da Itália vestidos em trajes de gala, tocaram em frente a Basílica. Estavam presentes oficiais das guardas, levando bandeiras da Itália e do Vaticano.

Bergoglio foi escolhido para substituir Bento XVI, que renunciou ao cargo no último dia 28 de fevereiro. O alemão ficou oito anos a frente do pontificado, que teve algumas crises internas. Ele afirmou que estava deixando o cargo porque estava fraco. Bento XVI tornou-se papa emérito.

Discurso - Em seu primeiro discurso como papa, Francisco agradeceu a hospitalidade da comunidade de Roma e pediu uma oração ao bispo emérito Bento XVI. Em seguida, ele pediu silêncio e inovou mais uma vez ao solicitar aos fiéis uma oração para o novo papa. "Peço que vocês rezem para o Senhor para que ele me abençoe. Vamos fazer silêncio para fazer essa oração", disse.

O papa Francisco deu a benção papal para Roma e para o mundo e foi aclamado pelos fiéis na Praça de São Pedro. Ao se despedir do público, o papa pediu mais uma vez que orassem por ele e disse que amanhã (quinta-feira, 14) rezará para que Nossa Senhora proteja Roma.

Perfil - O 266º papa da história da Igreja Católica não era um dos favoritos a receber os 77 votos necessários para ser declarado pontífice. O arcebispo de Buenos Aires tornou-se cardeal em 2001 e estudou Farmácia antes de ingressar ao seminário jesuíta.

Filho de italianos, Francisco é uma pessoa simples. Ainda quando arcebispo em Buenos Aires, ele tinha uma vida humilde, sem ostentação, cozinhava suas próprias refeições e usava transporte público.

O novo papa defende que a igreja sirva aos mais pobres, mas não é favor da Teologia da Libertação, como a Igreja brasileira, ele já fez declarações contra o aborto e a eutanásia. Apesar de já ter dito que os homossexuais merecem respeito ele é contra o casamento gay.

