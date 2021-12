Jogos online também foram espionados por americanos

Os espiões americanos e britânicos não se limitaram à vida real em seu trabalho. Infiltraram-se também nos mundos de fantasia de World of Warcraft e Second Life, recolhendo dados dos jogos online jogados por milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com documentos secretos recém-divulgados.

A desculpa, dessa vez, é que redes terroristas ou criminosos poderiam usar os jogos para se comunicar secretamente, movimentar dinheiro ou planejar ataques. Os documentos mostram que agentes de inteligência entraram no terreno habitado por avatares digitais que incluem elfos, gnomos e supermodelos.

Os espiões criaram usuários falsos para bisbilhotar e tentar recrutar informantes, além da coleta de dados e conteúdos de comunicação entre os jogadores, de acordo com os documentos revelados pelo ex-técnico da Agência de Segurança Nacional Edward J. Snowden.

Usuários desses jogos de vídeo geralmente usam identidades falsas, chats de voz e texto, o que, para os espiões, poderia facilitar a realização de transações financeiras. Segundo os papéis de Snowden, as agências de inteligência americanas e britânicas acharam que terroristas poderiam estar operando nesses games.

