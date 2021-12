Jogador milionário de pôquer joga atriz pornô do telhado

O jogador de pôquer profissional Dan Bilzerian, um milionário apelidado de "Maior Playboy do Instagram", foi gravado em vídeo jogando uma atriz pornô nua de seu telhado.

Bilzerian é famoso por compartilhar fotografias de seu estilo de vida festeiro, cheio de mulheres nuas, aviões particulares, iates de luxo e armas poderosas. Ele tem 1,4 milhões de seguidores no Instagram.

A atriz Janice Griffith, de 19 anos, quebrou o pé ao ser jogada do telhado da mansão em Hollywood Hills durante uma sessão de fotos na quarta-feira, 24.

Um vídeo do incidente compartilhado no LiveLeak mostra Bilzerian pegando a adolescente nua, levantando-a acima do ombro e jogando-a a partir do telhado para uma piscina.

O vídeo original contém cenas de nudez. Utilizamos abaixo a versão do Daily Mail, com tarjas.

