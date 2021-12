Joaquim Barbosa está entre os 100 mais influentes da "Time"

O rosto mais popular das máscaras de carnaval deste ano agora está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, foi eleito pela revista "Time" como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em sua lista anual, publicada nesta quinta-feira, 18, o jurista figura entre os destaques da categoria "Pioneiros".

O trabalho de Joaquim Barbosa é destacado pela publicação no julgamento do mensalão e pela sua conquista, inédita para um negro no País, à vaga de presidente do Supremo. "Em face de uma longa tradição de corrupção tolerada judicialmente, ele (Barbosa) supervisionou um julgamento histórico envolvendo um esquema de U$ 35 milhões em compra de votos que, no ano passado, condenou muitos dos colaboradores mais próximos de Lula", disse o artigo sobre o jurista.

A revista dividiu, ainda, as pessoas influentes em outros quatro grupos: líderes, artistas, ícones e titãs. Na categoria artistas outro brasileiro: o chef Alex Atala. De acordo com a publicação, "sua filosofia de utilização de ingredientes nativos brasileiros na alta gastronomia tem fascinado o continente".

