Japão se prepara para a chegada do poderoso tufão Trami

O tufão Trami se dirigia nesta sexta-feira, 28, para o sul do Japão, com previsão de atingir as principais ilhas do arquipélago neste final de semana, já afetadas pelas intensas chuvas de verão. As autoridades alertam para a elevação das marés, queda de árvores e casas, inundações e deslizamentos de terra no arquipélago.

Trami, que se desloca bastante lentamente no momento, deve acelerar nas próximas horas trazendo ventos com rajadas de 162 km/h em seu centro e de 220 km/h na periferia.

Este 24º tufão a atingir a Ásia em 2018 se encontrava nesta manhã a sudeste de Okinawa, que atingirá provavelmente no sábado, 29. Em seguida, Trami deve seguir para Kyushu e a ilha principal, Honshu, atravessando o Japão de sudoeste a nordeste.

"Se espera que cruze o país a toda velocidade, e pedimos à população que fique muito alerta", declarou a funcionária da agência de meteorologia Sakiko Nishioka.

As empresas aéreas já começaram a anular voos diante da aproximação de Trami. O tufão precedente - Jebi - matou mais de dez pessoas no início de setembro no oeste do arquipélago, onde provocou elevados danos materiais.

