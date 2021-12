Japão sacrifica 112 mil aves após alerta de gripe aviária

As autoridades japonesas informaram nesta terça-feira, 15, que sacrificaram 112 mil aves no sudoeste do país após a confirmação de vários casos de gripe aviária, na primeira ameaça de epidemia no Japão em três anos.

Os funcionários iniciaram no domingo passado a matança de 56 mil frangos de uma granja de Kumamoto, no sudoeste do Japão, onde testes de DNA confirmaram a presença da cepa H5 do vírus em várias aves mortas.

Outro grupo de 56 mil aves de granja foi sacrificado na mesma operação.

"Terminamos a operação na noite de segunda-feira e acionamos os meios de prevenção para evitar a propagação do vírus", disse um funcionário de Kumamoto, acrescentando que não havia qualquer sinal de outro foco de infecção até a manhã desta terça.

Em Tóquio, o ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca, Yoshimasa Hayashi, prometeu "fazer todo o possível para conter, o quanto antes", a ameaça de epidemia.

O ministério da Agricultura manteve o alerta aos agricultores sobre os riscos de propagação da gripe aviária a todo o extremo oriental da Ásia, incluindo a Coreia do Sul.

No sábado passado, as autoridades locais proibiram o transporte de frangos procedentes da zona das granjas afetadas.

Veículos que circulam pelas estradas próximas às granjas também estão sendo desinfectados para evitar a propagação do vírus.

Uma equipe de especialistas está na região para determinar a origem do surto de gripe aviária.

