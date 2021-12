Japão registra caso reincidente de coronavírus em um mesmo paciente

Um caso inédito, até então, de contaminação pelo novo coronavírus foi registrado no Japão. Uma mulher, de 40 anos, que trabalha como guia de turismo, contraiu a doença pela segunda vez. A informação foi divulgada pelo governo da província de Osaka.

Ela fez o teste pela segunda vez, nesta quarta-feira, 26, após sentir dores na garganta e no peito. A primeira infecção da mulher foi no fim de janeiro, quando ficou internada e recebeu alta do hospital no dia 1º de fevereiro.

Nesta quinta-feira, 27, o número de casos confirmados no Japão subiu de 170 para 186. Estes casos estão isolados dos 704 registrados no navio cruzeiro Diamond Princess, que ficou em quarentena em Yokohama, cidade ao sul da capital, Tóquio.

