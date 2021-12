Japão: ministras renunciam após denúncia de irregularidades

As ministras japonesas da Indústria e Comércio, Yuko Obuchi, e da Justiça, Midori Matsushima, pediram demissão nesta segunda-feira, 20, após denúncias de irregularidades. Desde a sua chegada ao poder no final de 2012, este é o golpe mais duro para o primeiro-ministro Shinzo Abe.



Yuko Obuchi apresentou hoje a sua demissão depois de, na semana passada, terem sido divulgadas notícias sobre suposta utilização ilegal de fundos por sua organização política, informaram fontes do Executivo. Yuko, que assumiu a pasta no início de setembro, foi o nome mais destacado na primeira remodelação do governo realizada por Abe desde que chegou ao poder em dezembro de 2012, em momento de desgaste da popularidade do primeiro-ministro.



Os partidos de oposição denunciaram que a ministra da Justiça distribuiu leques com sua imagem para os eleitores o que constitui violação da lei eleitoral, segundo os oposicionistas. Na sexta-feira, 17, o principal partido de oposição, o Partido Democrata, apresentou queixa criminal contra Midori.

adblock ativo