Japão matou 251 baleias na última campanha na Antártica

O Japão anunciou que matou 251 baleias durante a campanha anual de "pesca científica" no oceano Antártico, a última depois da proibição determinada pela Corte Internacional de Justiça (CIJ).

O número, divulgado pela Agência Japonesa de Pesca, é superior ao da campanha anterior (103), mas muito inferior ao objetivo fixado de 935 baleias para campanha, que começou em 3 de janeiro e terminou em 13 de março.

Após a decisão da CIJ, a principal instância judicial da ONU, o Japão anunciou em 3 de abril que vai abandonar a caça às baleias no Antártico, algo inédito em 27 anos.

A Austrália, com o apoio da Nova Zelândia, levou o Japão à CIJ em 2010 em uma tentativa de acabar com as campanhas de pesca.

Tóquio recorreu a uma artimanha legal após a proibição de 1986 e apresentou o programa de pesca como uma campanha científica, com o objetivo de continuar matando os cetáceos com fins comerciais.

