Japão: Ex-funcionário é suspeito de matar 15 em clínica para deficientes

O suspeito de ter matado 15 pessoas e ferido outras 45 numa clínica para deficientes em Sagamihara, nos arredores de Tóquio, é um ex-funcionário do estabelecimento. Tsukui Yamayuri-en, de 26 anos, se entregou à polícia após o ataque.

Yamayuri-en teria entrado nas instalações do local na madrugada de segunda para terça-feira (horário local) armado com uma faca. A polícia recebeu uma ligação de funcionários da clínica por volta das 2h30 do horário local. Fonte: Associated Press.

