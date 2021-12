Japão enfrenta pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, diz premiê

>> Você está na região ou conhece alguém nas áreas atingidas? Envie relatos, fotos e vídeos.

O Japão vive sua mais grave crise desde a Segunda Guerra Mundial, declarou neste domingo (13) o premiê Naoto Kan, dois dias após o mais potente terremoto registrado no país. Em entrevista à imprensa, Naoto Kan também afirmou que a situação ainda é muito grave na usina nuclear de Fukushima 1.

O país enfrenta cortes de eletricidade em grande escala após o sismo, seguido de tsunami, uma tragédia que acarretou a paralisação de várias usinas nucleares. "Considero a situação atual, de certa forma, como a mais grave crise que enfrentamos nos últimos 65 anos", disse.

Horas antes, o governo admitiu que possa ter sido desencadeado um processo de fusão dos núcleos dos reatores 1 e 3 da central Fukushima 1 (a 250 km a nordeste de Tóquio). "Pensamos ser altamente provável que se tenha desencadeado uma fusão", explicou o porta-voz do governo, Yukio Edano.

A fusão se produz por causa do superaquecimento das barras de combustível, que começam a derreter feito vela. No reator número 1 houve no sábado uma explosão que matou um técnico e feriu onze.

A operadora Tepco admitiu neste domingo que os níveis de radiação do reator número 3 haviam superado os limites legais e que o sistema de refrigeração havia deixado de funcionar, o que pode causar uma explosão. Duzentas mil pessoas já foram deslocadas para um raio de 20 km da usina nuclear - distância fixada até agora pelo primeiro-ministro.

A Agência de Segurança Nuclear do Japão classificou o acidente no reator número um no nível 4, numa escala que vai até 7. O acidente de 1979 de Three Mile Island (Estados Unidos) foi de nível 5 e o de 1986 em Chernobyl (na Ucrânia), de 7.

Balanço - A polícia do país informa que as vítimas confirmadas chegam a 1.597. Já o número de desaparecidos é de 1.481. Mas a expectativa é que esse número aumente substancialmente, pois o chefe de polícia de Miyagi disse acreditar que mais de 10 mil pessoas tenham morrido apenas na província, a mais próxima ao epicentro.

Neste domingo Naoto Takeuchi declarou à imprensa que na prefeitura de Miyagi não há informação sobre o paradeiro de 10.000 dos 17.000 habitantes da cidade portuária de Minamisanriku.

Placas - O arquipélago japonês está situado na zona de contato de três placas tectônicas sobre o "cinturão de fogo" do Pacífico. Segundo o o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a placa do Pacífico se ajusta anualmente cerca de 83 mm, mas um terremoto de grande magnitude pode movê-la consideravelmente, com consequências catastróficas.

Com isto, de acordo com o USGS, o terremoto de sexta-feira no Japão pode ter deslocado o arquipélago em 2,4 metros. "Oito pés (2,4 metros) é um número importante", disse o sismólogo Paul Earle à AFP.

O porta-voz do governo advertiu que o desastre terá impacto "considerável" na economia do país. De acordo com a agência de notícias Kyodo, mais de 3.400 edifícios ficaram destruídos.

Ao menos 5,6 milhões de lares estão sem eletricidade e a companhia Tepco advertiu para a possibilidade de interrupção do serviço em Tóquio e arredores. Um milhão de casas estão sem água potável. As primeiras equipes de socorro enviadas por Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos começaram a chegar neste domingo.

