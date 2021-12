Japão deve interromper caça às baleias no Oceano Antártico

O Japão deve interromper a caça às baleias no Oceano Antártico, ordenou nesta segunda-feira, 31, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), ao considerar que Tóquio realiza uma atividade comercial sob a fachada de uma ação científica.



"O Japão deve revogar todas as permissões, autorizações e licenças concedidas dentro do (programa de pesquisas] Jarpa II e abster-se de conceder qualquer nova permissão dentro deste programa", declarou o juiz Peter Tomka durante uma audiência no Palácio da Paz de Haia.



Segundo o juiz, as permissões especiais de captura "não são concedidas com objetivos de pesquisa científica". Desta maneira, a CIJ dá razão à Austrália.



O governo australiano recorreu à CIJ em 2010, alegando que o Japão praticava a caça da baleia com objetivos comerciais, sob o pretexto de um programa de pesquisa científica.



Tomka mencionou a "falta de transparência" do sistema de cotas do Japão, que segundo ele "não é razoável"".



"A concepção do programa tem relação com considerações financeiras, mais do que critérios puramente científicos", destacou.



O Japão, que alega que a caça da baleia é uma tradição ancestral, afirma que suas atividades são científicas, mas não esconde que a carne dos cetáceos capturados depois termina nos mercados do país.



De acordo com o governo australiano, o Japão capturou mais de 10.000 exemplares entre 1987 e 2009.

