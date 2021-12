Já são 12 mortos em conflitos entre árabes e israelenses

Tropas israelenses entraram em conflito com manifestantes árabes neste domingo em três fronteiras hostis, incluindo com a Síria, o que deixou pelo menos 12 mortos e dezenas de feridos em uma onda sem precedentes de manifestações para lembrar um dia de luto palestino por sua derrota para Israel em 1948.



No incidente mais sério, o Exército israelense disse que milhares de manifestantes se aproximaram da fronteira da Síria com a as Colinas de Golã, região controlada pelos israelenses, e centenas ultrapassaram a cerca. Soldados abriram fogo para impedi-los, segundo o Exército. Dezenas ficaram feridos e quatro teriam sido mortos. A mídia israelense noticiou que o incidente já havia sido resolvido no início da noite, mas o Exército não confirmou imediatamente essa informação.

