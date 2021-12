Itamaraty diz que 9 brasileiros estão desaparecidos no Nepal

Balanço divulgado, nesta terça-feira, 5, pelo Ministério das Relações Exteriores informa que nove brasileiros não foram localizados pelo consulado, depois do terremoto do dia 25 de abril, que matou mais de 7.500 pessoas, no Nepal.

Segundo o levantamento, ao menos 36 dos 218 brasileiros que estavam no país conseguiram deixá-lo até o momento. Entre eles não há registro de mortes. Dois tiveram ferimentos leves.

De acordo com o Itamaraty, a embaixada em Katmandu procura brasileiros refugiados em hotéis, escolas, organizações não-governamentais e prédios públicos, para verificar se precisam de cuidados médicos ou de atendimento especial.

A empresária brasiliense Mercedes Berlin estava em Katmandu com um grupo de 14 pessoas quando aconteceu o terremoto. "Nós estávamos no Templo dos Macacos quando começou o terremoto. Foi um barulho estrondoso e a terra começou a tremer. Eu pensei que ia voar e segurei em uma grade. Tinha acabado de descer do templo", lembra Mercedes.

Segundo a empresária, que chegou ao Nepal no dia 23 de abril, todos correram em desespero para um local a céu aberto onde permaneceram por três horas, até ter segurança para voltar ao hotel. "Disseram que [o tremor] durou 30 segundos, mas sempre parece bem mais. Acho que demorou um minuto a terra tremendo",

O cenário descrito por Mercedes era de pessoas completamente desnorteadas, que não podiam voltar para casa e não sabiam o que fazer. Além disso, muitos dos prédios que conheceu no dia anterior estavam parcial ou totalmente destruídos.

Os brasileiros passaram a noite em um hotel que cedeu lugares para turistas. No dia seguinte, antes de irem para o aeroporto, houve outro tremor forte. O grupo de 14 pessoas tinha passagem marcada para voltar no dia seguinte e todos conseguiram sair do Nepal no dia 26.

