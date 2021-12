Itália: imagem retocada de Bento XVI maquiado causa polêmica

Um panfleto publicitária no qual aparece uma imagem retocada do papa emérito Bento XVI com maquiagem para promover um festival cinematográfico sobre homossexualidade e religião organizado na Universidade de Milão por uma associação de estudantes causou várias críticas no país.

Na imagem é possível ver o rosto de Joseph Ratzinger com os olhos pintados com sombra verde, supercílios falsos e batom, graças a um retoque por computador.

O panfleto foi criticado nas páginas do jornal conservador "Il Giornale", propriedade da família do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que considera a iniciativa "blasfema e uma ofensa para toda a comunidade católica".

O conselheiro do partido Forza Itália na prefeitura de Milão, Matteo Forte, em declarações recolhidas por "Corriere della Sera", destaca que se trata de "um menosprezo à autoridade religiosa".

A resposta dos organizadores não demorou e estes afirmaram que "o verdadeiro problema não é a provocação, mas a homofobia".

A professora Laura Boella, catedrática de Filosofia Moral na Universidade de Milão, manifestou, por sua parte, que "a escolha dos estudantes" na elaboração do panfleto "deve ser contextualizada" e aplaudiu que tenham organizado um evento sobre um assunto importante como a homofobia.

No entanto, considerou que "sempre é preciso levar em conta que efeito podem ter nossas decisões sobre aqueles que se encontram em uma posição oposta à nossa".

Por sua vez, o jurista da Universidade Católica de Milão, Andrea Nicolussi, afirmou que não se sentiu "escandalizado" pela foto, mas declarou que a imagem representa "uma provocação paradoxal, já que quem combate a discriminação está, por sua vez, discriminando".

"Como católico me surpreendeu o fato de que o papa emérito, como ser humano, foi tratado mal. É uma pessoa idosa que escolheu retirar-se da vida pública e sua vontade foi violada", considerou.

