Israelenses e palestinos abrem negociações por fim da guerra

Uma delegação israelense de altos cargos chegou nesta segunda-feira, 11, ao Cairo para retomar as negociações com a delegação palestina sobre um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza , segundo a agência egípcia de notícias "Mena".



O Egito obteve ontem a "aprovação simultânea" pelas partes israelense e palestina para a entrada em vigor de um novo cessar-fogo de 72 horas, que começou à meia-noite de hoje.



As primeiras horas do cessar-fogo entre Israel e as milícias de Gaza transcorreram em calma.



Durante as últimas horas nenhuma das partes denunciou a violação pela outra desta nova trégua, que tenta abrir uma janela ao diálogo depois de mais de um mês de hostilidades.

