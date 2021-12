Israel pretende imunizar todo o país contra a Covid-19 até a metade do ano

O governo israelense disse que pretende vacinar toda a população contra o coronavírus. São mais de um milhão de pessoas no país, que já tomaram a dose da vacina Pfizer-BioNTech, aplicada desde o último dia 20 de dezembro. 150 mil pessoas estão sendo vacinadas todos os dias.

Sendo que população de Israel tem pelo menos 9 milhões de pessoas, que corresponde ao tamanho do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, representa então que mais de 10% dos habitantes já receberam a primeira dose.

A expectativa é de que profissionais da saúde, pessoas com mais de 60 anos e as que se enqaudram em grupos de maior risco possam receber a segunda dose até final de janeiro.

De acordo com o ranking do Our World in Data, que, entre outros estudos, divulga o ranking do avanço da vacinação pelo mundo, Israel está muito à frente da segunda posição, o Reino do Bahrein (localizado na Ásia). A expectativa do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu é de que, em março ou abril, pelo menos metade da população já esteja vacinada e que, no meio do ano, todos os habitantes do país já tenham recebido, pelo menos, a primeira dose.

De acordo com órgãos de direitos humanos e direito internacional, a vacinação também vai ter que incluir palestinos residentes na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza. Nesse caso o governo israelita, no entanto, não começou a vacinação, nem a autoridade palestina solicitou o procedimento.

