Israel, preocupado, comemora a Páscoa judaica

Nesta segunda-feira, 25, após o aparecimento da primeira estrela, judeus em todo o mundo sentaram-se à mesa para a ceia (seder) de Passach, que comemora a sua saída da escravidão no Egito, para a liberdade em Israel.

Este ano, porém, a ceia não foi muito tranquila. Muitos soldados não puderam juntar-se às suas famílias. Militares da ativa e uma quantidade de reservistas não estiveram com a família na ceia familiar. Motivo: há intranquilidade nas fronteiras ao norte do país (Síria e Líbano). A violenta guerra civil na Síria começa a escorrer para dentro de Israel.

Nas últimas semanas, multiplicaram- se a queda de morteiros e balas perdidas vindas do território sírio, atingindo a região fronteiriça no lado israelense. Por enquanto, não causou vítimas israelenses, apenas danos materiais. Israel responde, bombardeando com canhões e morteiros na direção de onde veio o fogo. Mais como um aviso do que com a intenção de intervir. Se existe algo que Israel quer ficar longe é do conflito que envolve as diversas facções sírias. Israel, porém, acompanha de perto, já que ainda está oficialmente em estado de guerra com Damasco.

Já com o Líbano, a preocupação é de outra natureza e refere-se ao fortelecimento da organização xiita libanesa Hesbolá, aliada do Irã - o arqui inmigo de Israel. Há o temor que com a queda de Assad, armas químicas em poder da Síria venham a cair em mãos do Hesbolá libanês, que poderão ser usadas contra Israel no futuro. Recentemente, a força aérea israelense bombardeou um comboio de caminhões que traziam armas da Síria para território libanês. Jerusalém tem advertido, repetidas vezes, que não permitirá armamento não convencional em mãos do Hesbolá. Por isso, dada a confusão reinante na Síria, Israel reforçou as tropas na fronteira.

Por outro lado, informa-se hoje que a Arábia Saudita e a Turquia, com o apoio logístico da C.I.A. americana, aumentaram drasticamente a ajuda militar aos rebeldes que lutam contra o regime sírio de Bashar Assad, expandindo a ponte aérea que leva armas e equipamernto aos rebeldes sírios. A ponte aérea, que começou em pequena escala, foi muito ampliada com aviões pertencentes a empresas da Jordânia, Arábia Saudita e Qatar. Aterrisam no aeroporto de Esenboga ao lado de Ancara, a capital turca, de onde a carga é levada à Síria, por terra.

