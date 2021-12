<GALERIA ID=18664/>

Militantes islâmicos se esconderam com reféns no domingo, 22, em um shopping center de Nairóbi, onde ao menos 68 pessoas foram mortas em um ataque pelo grupo al Shabaab, que é contra a participação do Quênia em uma missão de paz na vizinha Somália.

Um série de tiros que durou cerca de 30 segundos interrompeu uma calma de várias horas, disse uma testemunha da Reuters, falando de perto do shopping center que tem várias lojas de proprietários israelenses e frequentado por expatriados e quenianos.

Estrangeiros, incluindo dois diplomatas - um do Canadá e outro de Gana - foram mortos no ataque de sábado, 21, no shopping Westgate, reivindicado pelo grupo islâmico somali al Shabaab.

>> Ao menos 142 mortos em ataque de islamitas na Nigéria

>> Atentado mata ao menos 60 pessoas no Paquistão

Pouco depois dos tiros, soldados camuflados rastejaram sob o terraço de um restaurante na frente do prédio que estava cheio de clientes quando o ataque começou.

Por horas após o ataque, os mortos ficaram pelas mesas ainda com refeições sobre elas. Em uma lanchonete, um homem e uma mulher ficaram abraçados depois de terem sido mortos, antes de seus corpos serem removidos. A música ainda estava tocando.

Vários quenianos se reuniram no local, aguardando o que esperam ser um final violento. "Eles entraram com sangue, é assim que vão sair", disse Jonathan Maungo, um segurança particular.

Agência Reuters Islâmicos se escondem com reféns em shopping no Quênia

O presidente Uhuru Kenyatta, enfrentando seu maior desafio de segurança desde a eleição em março, afirmou que alguns membros próximos de sua família estão entre os mortos, e prometeu derrotar os militantes.

"Superamos ataques terroristas antes", disse ele.

Mais de 30 horas após o início do ataque, os confrontos prosseguiam (Foto: Reuters)

Ataque a centro comercial de Nairóbi deixou ao menos 68 mortos (Foto: Google Maps)

adblock ativo