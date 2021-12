Irmãs gêmeas gastam R$ 587 mil para ficarem idênticas

As irmãs gêmeas australianas Lucy e Anna DeCinque sempre foram muito parecidas, mas resolveram gastar R$ 587 mil em cirurgias plásticas para ficarem totalmente idênticas. As jovens, de 28 anos, fizeram enchimento nos lábios, design de sobrancelhas e colocaram implantes mamários. Com o resultado, as duas compartilham tudo, desde o telefone, carro e emprego, até o namorado.

De acordo com o jornal Huffington Post, desde pequena as duas se divertiam quando eram confundidas. Até o pai costumava se atrapalhar. A diferença entre elas era um verruga no rosto de Lucy e uma cicatriz na testa de Anna.

Mas após os 24 anos, elas decidiram ficar totalmente idênticas e "viver" apena suma vida. A partir daí, enfrentaram tratamentos estéticos, fazem os mesmos exercícios físicos e dietas.

