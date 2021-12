A reação rápida de um menino de 9 anos evitou um acidente com o irmão dele de 11 meses. Eitan estava no trocador quando a mãe Tila, 35 anos, se distraiu com o outro filho Zion, 6 anos.

Nesse momento, o bebê começou a rolar no móvel. O irmão dele, Joseph Levi, estava passando pela porta do quarto quando viu que a criança ia cair. Ele correu e conseguiu pegar o irmão no ar, evitando a queda.

O caso aconteceu na Flórida, nos EUA, em setembro. O fato foi gravado, mas a mãe ficou com vergonha do descuido e só divulgou as imagens agora.

Após o ocorrido, os avós ofereceram um presente para Joseph, mas ele negou, afirmando que salvar o irmão para ele foi suficiente.

Da Redação Irmão agarra bebê de 11 meses no ar e evita queda

adblock ativo