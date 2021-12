Irã emite mandado de prisão contra Trump por morte de general

A Justiça do Irã enviou um mandado de prisão para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e mais 36 pessoas, em razão da morte do general Soleimani, em um ataque ocorrido no dia 3 de janeiro. O governo iraniano está acionando a Interpol para auxiliar a cumprir a ação.

Considerado uma importante personalidade militar no Irã, Soleimani foi morto em um ataque que atingiu a região próxima ao aeroporto internacional de Bagdá. De acordo com o Uol, o promotor do país, Ali Alqasimehr, disse que além de Trump, mais 36 pessoas estão sendo acusados de "assassinato e terrorismo".

"Foram identificados 36 indivíduos envolvidos ou que ordenaram o assassinato de Qassem, incluindo políticos e militares dos EUA e de outros governos, e oficiais judiciários emitiram mandados de prisão contra eles", disse Alqasimehr à agência iraniana Fars.

