Irã: cidadãos incendeiam hospital que trata pacientes com coronavírus

Cidadãos Iranianos, com medo da propagação do coronavírus no país, atearam fogo em um hospital na cidade Bandar Abas, uma das maiores cidades da região sul, na noite de sábado, 29. As autoridades não informaram se houve vítimas.

A ação teria sido motivada após rumor de que o governo havia transferido 10 pacientes com Covid-19 da cidade de Qom - epicentro da epidemia no Irã - para Bandar Abbas. Os manifestantes se reuniram em frente ao hospital Towhid Clinic e incendiaram a unidade.

Até agora, o Irã registrou 43 mortes e quase 600 pessoas contaminadas com o coronavírus.

