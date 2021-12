Irã anuncia mais 11 mortes pelo coronavírus

O novo coronavírus provocou mais 11 mortos no Irã, o que eleva a 77 o número de vítimas fatais da doença no país, anunciou nesta terça-feira, 3, o vice-ministro da Saúde, Alireza Raisi.

No total, 2.336 pessoas foram infectadas desde o surgimento da doença no Irã, indicou Raisi durante uma entrevista coletiva. Entre segunda-feira, 2, e terça-feira, 3, 835 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus.

"Infelizmente, temos 11 novas mortes. Com o número, alcançamos 2.336 casos confirmados e um total de 77 mortes", disse o vice-ministro. O Irã anunciou em 19 de fevereiro as duas primeiras mortes provocadas pelo coronavírus em Qom, um centro de estudos islâmicos que recebe peregrinos do exterior.

