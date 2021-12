Ipad explode e provoca incêndio em loja na Austrália

Um iPad Air explodiu em uma loja da Vodafone, em Canberra, na Austrália, nesta quarta-feira, 6, e deixou parte do estabelecimento em chamas. Segundo um porta-voz da operadora, o incidente ocorreu na entrada do carregador do tablet, que começou a sair faísca.

De acordo com publicação do site australiano News.com.au, uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo. Representantes da Apple também foram ao local para levar o aparelho para investigação do que pode ter causado a explosão.

A empresa norte-americana, porém, preferiu não se manifestar com relação ao incidente.

O iPad Air começou a ser comercializado na Austrália há uma semana. O tablet é mais fino, leve e rápido, do que os da primeira geração do iPad. O equipamento também tem câmera de 5 megapixels e bateria com durabilidade de 10 horas.

