Investigação conclui que avião foi derrubado por míssil

As investigações do caso do voo MH17, derrubado em julho de 2014, concluíram que o acidente com o avião foi causado por um míssil BUK de fabricação russa e que foi disparado da região leste da Ucrânia (controlada por rebeldes pró-Rússia).

Segundo o jornal holandês Volskrant, a Agência Holandesa de Segurança (OVV) fará a divulgação do relatório final nesta terça-feira, 13. A queda do avião causou a morte de 298 pessoas, que estavam no Boeing 777 da Malaysia Airlines.

A investigação, que durou cerca de 15 meses, tem um relatório que inclui mapas do local da catástrofe, campos próximos a localidade ucraniana de Grabove, na região de Donetsk (área da queda de alguns destroços do Boeing).

A região, que ainda é controlada por separatistas pró-Russia, foi cenário de diversos combates entre as forças de Kiev e os rebeldes, em julho de 2014.

Ainda segundo o jornal Volskant, a investigação contestou as declarações de Moscou, de que o avião foi atacado por um míssil das tropas ucranianas. Duas fontes do jornal afirmaram que "os mísseis BUK são produzidos na Rússia".

adblock ativo