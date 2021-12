Internautas buscam avião sumido em imagens de satélite

Sem informações sobre o avião da Malaysia Airlines, desaparecido no último dia 8 de março, a empresa Digital Globe resolveu disponibilizar imagens de satélite para os internautas procurem indícios da aeronave. A campanha de crowdsourcing permite que o usuário faça buscas detalhadas em imagens e destaque o que achar interessante.

De acordo com a companhia, as imagens permitem encontrar objetos pequenos, como uma mala ou salva-vidas vistos à distância. Os mapas já foram vistos por 385 milhões de usuários. Cerca de 4,7 milhões de "coisas" foram avistadas, mas para evitar alarmes falsos, as imagens são analisadas por cerca de 30 pessoas. As mais "tagueadas" por voluntários são verificadas por especialistas da Digital Globe, que avaliam se vale repassar a informação para as autoridades.

