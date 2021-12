Intelectual baiano Moniz Bandeira morre na Alemanha

A intelectualidade internacional sofreu uma considerável perda, nesta sexta-feira, 10, com a morte do cientista político, historiador, professor e escritor baiano Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira – falecido aos 81 anos em Heidelberg, Alemanha, país onde vivia há vários anos. A causa da morte não foi divulgada.

Indicado ao Prêmio Nobel de Literatura em 2015 pela União Brasileira de Escritores, Moniz Bandeira é autor de obras que são referências na ciência política e sociologia, como A Desordem Social (2016), A Segunda Guerra Fria (2013), Formação do Império Americano (2005), Lenin - Vida e Obra (1978) e O Ano Vermelho (1967) – as duas últimas relançadas no mês passado em função do centenário da Revolução Russa.

Moniz Bandeira concedeu uma extensa entrevista ao A TARDE no último dia 17 de outubro, em que faz ampla análise do cenário político do Brasil e internacional.

adblock ativo