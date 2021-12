Inglês vende a testa para pagar dívidas

Um desempregado de Grimsby, na Inglaterra, chegou ao desespero depois de não conseguir pagar as dívidas da família e resolveu leiloar a própria testa como espaço publicitário. Segundo o jornal britânico The Sun, David Taylor anunciou no site de vendas Ebay que cede o "espaço" para qualquer empresa ou marca e aceita contrato de exclusividade.

O inglês trabalhava para uma empresa de som e iluminação e realizava grandes eventos fora do país, mas ficou desempregado após um acidente de carro que o deixou com estresse pós-traumático. Taylor tem uma dívida de aproximadamente R$ 80 mil com cartões de crédito e empresas de telefone.

