Inglaterra anuncia reabertura de lojas, academias e pubs

Lojas, academias de ginástica, cabeleireiros, pubs, bares e restaurantes ao ar livre vão ser reabertos, na próxima semana. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, nesta segunda-feira, 5.

De acordo com a agência de notícias Reuters, Johnson justificou que, como o programa de vacinação contra a Covid-19 se espalha rapidamente pelo Reino Unido e as taxas de infecção estão caindo, a Inglaterra avançará para o estágio 2 do roteiro de saída do lockdown a partir de 12 de abril.

O premiê também garantiu que vai pessoalmente a um pub para “tomar uma cerveja”.

O primeiro-ministro lembrou que as pessoas devem continuar trabalhando em casa se puderem e minimizar as viagens domésticas.

O governo também confirmou que está estudando um sistema de certificação de situação da Covid-19, ou passaporte de vacinação, para ajudar a retomada de eventos maiores.

