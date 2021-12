Influencer digital é encontrada morta dentro de mala

A influecer digital Ekaterina Karaglanova, de 24 anos, foi encontrada morta dentro de uma mala em seu apartamento em Moscou nesta sexta-feira, 26, depois que sua família suspeitou de algo já que não conseguiam contatá-la.

Sem conseguir falar com ela há alguns dias, seus pais procuraram o dono do apartamento em que Karaglanova morava e solicitaram acesso. Lá encontraram uma mala com seu corpo dentro no corredor. Seu pai chegou a chamar uma ambulância, mas ela já estava morta, com a garganta cortada.

A polícia disse que não havia provas de que qualquer luta tenha ocorrido no apartamento, e nenhuma arma foi encontrada no local, informou o "Moskovsky Komsomolets".

Os agentes acrescentaram que as imagens da câmera de segurança mostraram um ex-namorado de Karaglanova visitando sua casa nos dias próximos ao seu desaparecimento. Mas nenhum suspeito foi preso até agora. Além disso, a polícia disse que suspeita que o ciúme tenha motivado a morte dela,

Karagnlanov tinha mais de 85 mil seguidores no Instagram e havia se formado recentemente em Medicina. Ela também mantinha um popular blog de viagens, que contava com milhares de assinantes.

