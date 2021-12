Indonésia mantém pena de morte para 11 réus, incluindo um brasileiro

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, defendeu o direito de utilizar a pena de morte e assegurou que não vai voltar atrás nas execuções previstas de onze condenados, sete deles estrangeiros, por tráfico de drogas, informou a imprensa local nesta terça-feira.

O brasileiro Rodrigo Gularte, 42 anos, está entre os sete estrangeiros da Austrália, França, Gana, Nigéria e Filipinas que serão executados neste mês. As petições de clemência do governo brasileiro foram rechaçadas por Widodo. Ele também recusou petições da Austrália e da França.

O presidente declarou ao jornal Jakarta Post que a pena de morte é parte do sistema legal da Indonésia e frisou que outros países não devem interferir em sua política. "Nada vai intervir na execução da pena capital, porque é nossa soberania legal, nossa soberania política", declarou.

Widodo também defendeu sua decisão de chamar o embaixador indonésio no Brasil, Toto Riyanto, após Dilma Rousseff se negar a receber suas credenciais. Em janeiro, a execução do brasileiro Marco Archer por tráfico de drogas gerou mal-estar entre os dois países, após Dilma ter falado com o presidente indonésio, pedindo clemência.

No mesmo período, o governo ignorou os apelos de clemência de diversos países e executou um indonésio e cinco estrangeiros do Malawi, Nigéria, Holanda e Vietnã.

O porta-voz da diplomacia indonésia, Armanatha Nasir, ressaltou que o país tem explicado ao Brasil, "em nível técnico, em nível ministerial e até em nível dos chefes de Estado", que a condenação de dois brasileiros à pena de morte é uma questão de "implementação da lei" indonésia. "Esperamos que eles entendam isso", acrescentou o porta-voz.

As execuções também deterioraram as relações entre a Indonésia e a Austrália, cujo primeiro-ministro, Tony Abbott, pediu clemência para dois australianos, recordando a ajuda prestada por Camberra ao país após o tsunami de 2004.

Atualmente, 133 pessoas estão no corredor da morte na Indonésia, sendo 57 delas por tráfico de drogas. A data das execuções ainda não foi divulgada e devem ser anunciadas com 72 horas de antecedência.

