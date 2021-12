Indonésia informa que encontrou a cauda do avião da AirAsia

A Indonésia informou nesta quarta-feira que encontrou a cauda do avião da AirAsia, desaparecido no último dia 28 de dezembro. A aeronave, que operava o voo 8501, levava 162 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e caiu no mar de Java, no oceano Pacífico.

O chefe de operações de busca e resgate, Bambang Soelistyo, confirmou que sua equipe visualizou a cauda no fundo do mar e disse que mergulhadores deverão iniciar a inspeção dos destroços. Ele se recusou a dar mais detalhes. Até o momento, 40 corpos foram encontrados. Fonte: Dow Jones Newswires.

