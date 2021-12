Indivíduo mais velho do mundo morre aos 116 anos

A pessoa mais velha do mundo morreu nesta quarta-feira (horário local), 12, com a idade de 116 anos. Jiroemon Kimura, do Japão, havia sido registrado pelo Guinness World Records como a pessoa mais velha do mundo, o homem mais velho e o homem mais velho de todos os tempos.

Nascido em 19 de abril de 1897, Kimura morreu de causas naturais.

De acordo com o Guinness, Kimura foi o primeiro homem na história a ter vivido 116 anos. O japonês se tornou o homem mais velho de todos os tempos em 28 de dezembro de 2012, com a idade de 115 anos e 253 dias, quebrando o recorde estabelecido por Christian Motensen, um imigrante dinamarquês nos Estados Unidos, cuja vida durou entre 1882 e 1998.

O título de pessoa mais velha permaneceu no Japão, mas agora com uma cidadã japonesa, Misao Okawa, de Osaka. Ela também é atualmente a mulher mais velha do mundo. Fonte: Associated Press.

