Indiano tem gravidez psicológica após sexo com homem

Um indiano de 52 anos desenvolveu gravidez psicológica após fazer sexo com outro homem. Casado e com dois filhos, ele já havia tido relacionamentos homossexuais na adolescência, que acabaram reprimidos quando se casou.

Segundo o jornal "Times of India", ele contou que sentia o bebê se mexendo na sua barriga e não quis aceitar o parecer do médico Suresh Kuma de que não havia gestação. O indiano está se tratando com medicamento antipsicótico.

O médico se disse surpreso com a situação porque a esposa do paciente não está grávida. "Geralmente, vemos sintomas da gravidez psicológica em alguns pais, como enjoos, ganho de peso e insônia quando as suas parceiras ficam grávidas", explicou Suresh Kuma.

Ainda segundo o profissional de saúde, a homossexualidade pode ter ajudado na sua crença de gravidez.

