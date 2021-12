Índia inaugura estátua mais alta do mundo

A Índia inaugurou nesta quarta-feira a estátua mais alta do mundo em Gujarat, o estado natal do primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi, sob fortes medidas de segurança por temer manifestações de comunidades tribais locais.

Narebdra inaugurou pessoalmente a estátua de bronze, concreto e aço, que mede 182 metros de altura e representa Sardar Vallabhbhai Patel, o primeiro-ministro do Interior da Índia e uma das figuras da independência do país, que o partido no poder quer transformar em modelo.

A obra, que é duas vezes mais alta que a Estátua da Liberdade em Nova York, com o pedestal incluído, mostra Sardar Vallabhbhai (1875-1950) vestido com um tradicional dhoti e um xale nos ombros.

"Hoje é um dia que será lembrado na história da Índia", declarou Narendra Modi em seu discurso. Vários helicópteros jogaram flores sobre a "Estátua da Unidade", construída às margens de um rio, na remota região do estado ocidental de Gujarat.

A estátua custou 29.900 milhões de rupias, cerca de 404 milhões de dólares (358 milhões de euros). As comunidades tribais da região se opuseram à sua construção, criticando seu alto preço e seu impacto no meio ambiente.

Diante da ameaça de manifestações durante a inauguração, as autoridades implantaram um grande dispositivo policial com mais de 5.000 policiais em um raio de 10 quilômetros ao redor da estátua.

Estátuas gigantes

Parte da escultura, cerca de 100.000 toneladas, foi feita na China, e foram necessários quatro anos de trabalho e o envolvimento de mais de 3.000 trabalhadores para erguê-la.

O governo nacionalista hindu também planeja inaugurar em 2021 uma outra enorme estátua na Baía de Bombaim, em homenagem ao guerreiro rei hindu Chhatrapati Shivaji.

O tamanho dessas estátuas e a escolha dos personagens que representam, duas figuras históricas celebradas pelos hindus nacionalistas, não são coincidência, a meses das eleições legislativas no próximo ano.

O Partido Bharatiya Janata (BJP), a formação que dirige a Índia desde 2014, considera que a história tem esquecido injustamente Patel, concentrando-se em Jawaharlal Nehru, o primeiro chefe de governo do país e figura-chave do Partido do Congresso, que está atualmente na oposição.

"Patel foi usado para apagar o legado de Nehru. O BJP quer mudar a forma como a história é percebida e mostrar que a direita foi tão importante na luta da Índia pela liberdade" contra a colonização britânica, declarou recentemente Sudha Pai, do Conselho Indiano de Pesquisa em Ciências Sociais.

Modi afirma que a estátua de Patel, o "Homem de Ferro" que negociou a união dos estados principescos à jovem nação independente, vai atrair "hordas" de turistas apesar da sua localização.

A cidade mais próxima fica a 100 quilômetros do local escolhido, e não há trens ou hotéis naquela remota região rural.

A maior estátua do mundo era até então o Buda do Templo Manantial, no centro da China, que mede 128 metros sem pedestal, de acordo com o Guinness Book, em comparação com os 157 da escultura indiana sem suporte.

