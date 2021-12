Índia começa abate em massa de aves devido a surto de gripe aviária

A Índia iniciou o abate de dezenas de milhares de aves de granja após a influenza aviária ter sido detectada em patos, corvos e gansos selvagens em pelo menos uma dúzia de locais no país. O ministro da Pesca, Pecuária e Laticínios indiano lançou um alerta na quarta-feira, 6, para que os estados tomem medidas para impedir qualquer avanço da doença.

O estado de Kerala, ao Sul do país, ordenou o abate de mais de 38 mil animais de granja nesta quinta-feira, 7, após casos de pássaros mortos infectados pela doença terem sido registrados em dois distritos, de acordo com o ministro K. Raju. “Dezenove times de resposta emergencial foram montados para isso”, disse.

Cerca de 17 mil aves já foram abatidas em Kerala até o momento, e os ovos foram destruídos em alguns distritos.

O estado da região Norte Himachal Pradesh reportou a morte de cerca de 3 mil aves pela doença, em sua maioria gansos-cabeça-listrada que viviam em um santuário de preservação da vida selvagem, de acordo com Archana Sharma, oficial do departamento de florestas do estado.

O alerta vem em um momento no qual a Índia ainda luta contra a pandemia do novo coronavírus, que infectou mais de 10 milhões no país, e está se preparando para embarcar em um dos programas de vacinação em massa mais ambiciosos já feitos.

A influenza aviária, também chamada de gripe aviária ou gripe das aves, é uma doença que geralmente afeta apenas os pássaros. Existem muitas cepas diferentes, mas a mais comum e mais mortal forma do vírus é chamada de Influenza A (H5N1), ou vírus H5N1.

Na Índia, a doença se espalha principalmente devido à entrada de pássaros migratórios no país durante a temporada de inverno.

A maior parte dos casos de gripe aviária em humanos se devem ao contato com animais infectados ou superfícies contaminadas com a secreção de aves infectadas, como saliva ou fezes.

Os sintomas da gripe aviária incluem tosse, febre, inflamação na garganta e algumas vezes doenças respiratórias severas e pneumonia.

Não há registros de transmissão para humanos durante esse surto na Índia até o momento.

“Não há motivos para pânico”, disse o ministro da Pesca, Pecuária e Laticínios, Giriraj Singh, à mídia pública local Doordarshan na quarta-feira. “Nós estamos provendo compensação financeira aos fazendeiros que tiveram de abater os animais em suas granjas”.

Outros países na Ásia já passaram por surtos da gripe aviária neste inverno do Hemisfério Norte. Em novembro, centenas de milhares de galinhas foram abatidas no Japão após casos da doença serem detectados.

Uma fazenda na cidade de Hiroshima abateu 134 mil galinhas depois da influenza ter sido detectada no território pela primeira vez desde 2004.

