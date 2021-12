Incêndios deixam 7 mortos e 8 mil desabrigados nas Filipinas

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 8 mil perderam suas casas por causa de dois incêndios registrados na capita filipina durante a madrugada do Natal, informou nesta terça-feira (25) a imprensa local.

"Os serviços de resgate localizaram seis corpos carbonizados entre os escombros de um conjunto habitacional no bairro de Baler, sendo que o incêndio ainda está sendo investigado", afirmou o chefe da polícia, Santiago Laguna, à emissora de rádio "DZBB".

"Outros dois moradores estão dados como desaparecidos", completou a fonte policial.

A sétima vítima é um homem que morreu por causa dos ferimentos sofridos durante um incêndio em uma favela situada no bairro de San Juan, onde viviam cerca de 8 mil pessoas. Segundo a polícia, a ação pode ter sido provocada intencionalmente, enquanto as chamas destruíram praticamente todas as casas.

Os incêndios são comuns na periferia de Manila, uma metrópole na qual vivem cerca de 14 milhões de pessoas.

