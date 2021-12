Incêndio na Índia deixa ao menos 102 mortos e 280 feridos

O incêndio ocorrido neste domingo, 10, em um templo indiano, provocado por fogos de artifício, deixou ao menos 102 mortos e 280 feridos, segundo balanço oficial.

Milhares de indianos juntaram-se na madrugada em um templo hindu de Puttingal Deva, na província de Kerala, no Sul da Índia, para celebrar o festival Vishu, quando o local de lançamento de fogos foi alvo de explosão.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, considerou a tragédia um "choque muito maior do que as palavras". Moradores da área contaram ter ouvido uma grande explosão que estilhaçou as janelas das casas, a cerca de 100 metros de distância. Eles saíram depois à procura de sobreviventes entre os escombros.

"Esta manhã, quando chegamos, havia corpos e partes de corpos por todo lado. Nos telhados consegui ver mãos e braços", disse Anita Prakash, uma moradora, à cadeia de televisão CNN-IBN, acrescentando que já tinha manifestado preocupação com espetáculos anteriores de fogos de artifício.

Uma equipe de médicos e paramédicos seguiu de Nova Deli para ajudar nas operações de assistência. A Marinha e a Força Aérea indianas enviam médicos e meios de transporte, sobretudo helicópteros, para transportar os feridos às unidades hospitalares de outras regiões.

"Há a confirmação da morte de 102 pessoas e de 280 feridos que estão distribuídos por vários hospitais. Agora, o nosso foco é dar o melhor tratamento e apoio aos feridos", disse o governador de Kerala, Oommen Chandy.

Os bombeiros e a polícia combateram as chamas durante toda a madrugada e a manhã e tentaram resgatar pessoas no meio do incêndio.

Em imagens de vídeo amadores é possível ver e ouvir uma série de fortes explosões. Moradores foram fotografados levando nos braços pessoas feridas. Outros relatam que há corpos queimados irreconhecíveis.

Homem ferido leva filho antes de receber atendimento médico em um hospital (Foto: Agência Reuters)

adblock ativo