Incêndio na Califórnia está 30% controlado

Um intenso incêndio que ameaça 4 mil casas ao noroeste de Los Angeles estava cerca de 30% controlado neste sábado, 4, com a maior umidade e temperaturas mais amenas ajudando os trabalhos, disse o porta-voz do Departamento dos Bombeiros do Condado de Ventura, Tom Kruschke.

O incêndio no Condado de Ventura atingiu cerca de 11.300 hectares de mata desde seu início, na quinta-feira, 2. Não há previsão de quando o fogo será contido, e ele deve perdurar pelo menos até o dia 13 de maio, informou Kruschke.

A queda nas temperaturas na sexta-feira e os ventos mais lentos e mais frios do Oceano Pacífico ajudaram os trabalhos dos quase mil bombeiros envolvidos.

"Temos um clima muito mais favorável aqui. Não temos os fortes ventos e a altas temperaturas", afirmou Kruschke.

A previsão de chuva leve para domingo e maior precipitação entre segunda e terça-feira também podem ajudar os bombeiros a combater o que as autoridades chamam de incêndio da primavera.

