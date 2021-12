Incêndio na Califórnia destrói 12 edifícios e 82 mil pessoas deixam suas casas

Um incêndio atingiu na terça-feira uma área montanhosa do condado de San Bernardino, na Califórnia (EUA), destruindo mais de 3,6 mil hectares e 12 edifícios, incluindo algumas casas e um restaurante histórico. As chamas forçaram a saída de ao menos 82 mil pessoas de mais de 34 mil residências.

Eric Sherwin, chefe do corpo de bombeiros de San Bernardino, disse que o incêndio começou na região montahosa de Cajon Pass e seguiu em várias direções. As chamas superaram os cumes nas montanhas e estão se aproximando de comunidades do outro lado do deserto.

O fogo levou ao fechamento da rodovia Interstate 15, a principal rota entre Los Angeles e Las Vegas, deixando pessoas presas por horas.

Cerca de 700 agentes trabalham no local para controlar o fogo, mas há expectativa de chegada de mais reforços nas próximas horas. Segundo as autoridades, os incêndios têm se intensificado devido ao calor, ventos e baixa umidade.

No norte da Cafifórnia, os bombeiros conseguiram avançar para conter parte do fogo que já destruiu 175 casas, empresas e outras estruturas. De acordo com o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia, o fogo em Lower Lake, cerca de duas horas de carro de San Francisco, foi reduzido em 35% na terça-feira.

Em outro sinal de progresso, os bombeiros suspenderam as ordens de saída da cidade e permitiram que 4 mil moradoras voltassem às suas casas. Fonte: Associated Press.

