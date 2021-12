Incêndio em trem na Índia deixa ao menos 23 mortos

Pelo menos 23 pessoas morreram em um incêndio a bordo de um trem expresso no sul da Índia neste sábado, 28, informaram autoridades locais. Muitas das vítimas morreram por sufocamento após não conseguirem abrir as portas de emergência. Outros passageiros conseguiram escapar ao quebrar janelas e pular do trem.

Segundo um porta-voz do sistema ferroviário indiano, havia 67 passageiros a bordo dos dois carros do trem afetados pelo incêndio, que teve início a cerca de dois quilômetros da pequena cidade de Puttaparthi, no Estado de Andhra Pradesh.

O porta-voz relatou que o trem foi paralisado e que os dois carros em chamas foram desconectados para evitar que o fogo se espalhasse ainda mais.

Bombeiros controlaram o incêndio e recolheram 23 corpos, incluindo os de duas crianças. Mais de uma dezena de pessoas que se feriram ao pular do trem foram hospitalizadas.

O trem havia saído de Bangalore e tinha como destino a cidade de Nanded, no Estado de Maharashtra.

Acidentes são comuns na malha ferroviária da Índia, uma das maiores do mundo e que transporta mais de 18,5 milhões de passageiros diariamente. A maioria das colisões e incêndios ocorrida no país é atribuída a problemas de manutenção e falhas humanas.

