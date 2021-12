Incêndio em torre de Dubai durou até o começo de 2016

O incêndio que atingiu um hotel de luxo de 63 andares em Dubai na véspera do Ano Novo continuou na primeira manhã de 2016, enquanto os bombeiros trabalhavam para apagar as chamas nesta sexta-feira.

O incidente no Address Downtown ocorreu depois de uma série de incêndios em algumas das torres que dão à cidade um atmosfera futurista. Ainda que as autoridades de Dubai tenham dito que apenas 14 pessoas sofreram ferimentos leves no esvaziamento do edifício na quinta-feira à noite, o fogo levantou novas questões sobre segurança para aqueles que vivem nos Emirados Árabes Unidos.

O fogo começou por volta das 21h30 de quinta-feira (horário local), alastrando-se para cima pela lateral do edifício. Apesar do incidente, autoridades seguiram em frente com um show de fogos à meia-noite no Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, que fica nas proximidades do Address Downtown.

Mais de 12 horas depois, na sexta-feira de manhã, grande parte dos bombeiros assistiam o incêndio em Dubai, incapazes, em um momento, de usar uma mangueira de água em um caminhão de escada. Depois, eles recuperaram a pressão da água e retomaram a molhar o edifício. Restaurantes na região voltaram a operar nesta sexta-feira, mas serviram menus limitados, já que os oficiais de defesa civil cortaram a distribuição de gás natural para a área.

Durante a tarde, o fogo foi apagado em grande parte, mas suas brasas ainda levavam fumaça para o ar.

O escritório de Mídia de Dubai escreveu em sua conta oficial no Twitter que o fogo pareceu ter começado em um terraço do piso 20, apesar de testemunhas alegarem que o incidente começou no piso térreo do edifício. Ninguém ainda ofereceu uma causa para o incêndio e não ficou claro se o Address Downtown deveria estar envolvido na queima de fogos.

O Emaar Properties, que construiu o Burj Khalifa, o Address Downtown e outros empreendimentos na região, se recusou a responder perguntas sobre o incêndio. A empresa fez uma declaração elogiando as autoridades "por seu apoio imediato e profissional". "Uma investigação está em curso e detalhes serão fornecidos assim que forem determinados", disse o comunicado. Fonte: Associated Press.

